Двое киевских патрульных попались на взятке в почти 10 тысяч гривен

Работники внутренней безопасности Нацполиции сначала задокументировали получение киевскими патрульными от водителя 3800 гривен, а позже арестовали их во время получения 9900 гривен.

Арестовывать коррупционеров помогала Служба безопасности Украины, сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

По данным правоохранителей, 26-летний старший лейтенант и 25-летний лейтенант патрульной полиции требовали взятки с водителей за непривлечение их к административной ответственности.

Было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас готовится сообщение о подозрении фигурантам и избрание меры пресечения.