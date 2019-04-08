Экс-бойцу «Торнадо» дали пожизненное за убийство патрульных

Спустя 2,5 года после расстрела двоих патрульных в Днепре Кировский районный суд приговорил экс-бойца роты МВД «Торнадо» Александра Пугачева к пожизненному заключению, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Сегодня Кировский районный суд Днепра признал подозреваемого виновным по всем пунктам обвинения и полностью удовлетворил требования стороны обвинения. Приговор - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», - написал он на Facebook.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре сотрудники патрульной полиции остановили авто, которое проехало на запрещающий сигнал светофора.

Во время проверки документов нарушитель открыл стрельбу, в результате которой ранения получили двое патрульных - Артем Кутушев и Ольга Макаренко. Кутушев скончался на месте, а Макаренко - во время операции. У погибших остались несовершеннолетние дети.

Подозреваемого задержали в тот же день в областной больнице им. Мечникова. Туда он попал с ранением, которое получил во время перестрелки с патрульными. Им оказался бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев.