Горит собор Парижской Богоматери: обрушился шпиль и крыша

Около 19:00 по местному времени загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. Спустя два часа обрушился шпиль собора, пламя уничтожило крышу и перекинулось на несущую конструкцию собора.

Возгорание началось в час пик, и пожарные добрались до места с большой задержкой.

Причина возгорания пока не установлена, однако по некоторой информации пожар мог возникнуть во время реставрационных работ. Парижская прокуратура заявила, что уже начала расследование инцидента.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых видно, как над 850-летним зданием поднимается дым.

В городе началась масштабная операция по тушению пожара.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter призвала жителей и гостей города не нарушать ограничительных границ, которые пожарные установили вокруг Собора Парижской Богоматери.

«Ни одна другая достопримечательность не представляет Францию ​​так же, как Нотр-Дам. Эйфелевой башни, еще одному символу страны, чуть более 100 лет. Собор Парижской Богоматери возвышается над городом еще с 1200-х годов. В последний раз собор подвергался серьезным разрушениям еще во времена Французской революции. Он пережил две мировые войны и остался почти невредимым. Наблюдать, как такое воплощение нации разрушается - настоящий шок для любого француза», - рассказал местный корреспондент ВВС.

Президент Франции Эмманюэль Макрона, который вечером планировал выступить с речью, отменил мероприятие. "Как и всем гражданам, мне больно смотреть, как горит часть всех нас", - написал он в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп посоветовал тушить пожар с воздуха.

Однако французские СМИ пишут, что делать этого не стоит: из-за сброса большого количества воды может обрушиться все здание.

Такого же мнения в Генеральной дирекции общественной безопасности и управления кризисными ситуациями: "Вертолет или самолет под тяжестью воды или через интенсивность ее сброса может только ослабить конструкцию собора и вызвать дополнительный ущерб для зданий, находящихся рядом".

Многие собрались на улицах Парижа и наблюдают за пожаром.