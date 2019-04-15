Происшествия

Горит собор Парижской Богоматери: обрушился шпиль и крыша

Мещерякова Ольга 15 апреля, 23:24

Около 19:00 по местному времени загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери. Спустя два часа обрушился шпиль собора, пламя уничтожило крышу и перекинулось на несущую конструкцию собора.

Возгорание началось в час пик, и пожарные добрались до места с большой задержкой.

Причина возгорания пока не установлена, однако по некоторой информации пожар мог возникнуть во время реставрационных работ. Парижская прокуратура заявила, что уже начала расследование инцидента.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых видно, как над 850-летним зданием поднимается дым.

В городе началась масштабная операция по тушению пожара.

Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter призвала жителей и гостей города не нарушать ограничительных границ, которые пожарные установили вокруг Собора Парижской Богоматери.

«Ни одна другая достопримечательность не представляет Францию ​​так же, как Нотр-Дам. Эйфелевой башни, еще одному символу страны, чуть более 100 лет. Собор Парижской Богоматери возвышается над городом еще с 1200-х годов. В последний раз собор подвергался серьезным разрушениям еще во времена Французской революции. Он пережил две мировые войны и остался почти невредимым. Наблюдать, как такое воплощение нации разрушается - настоящий шок для любого француза», - рассказал местный корреспондент ВВС.

Президент Франции Эмманюэль Макрона, который вечером планировал выступить с речью, отменил мероприятие. "Как и всем гражданам, мне больно смотреть, как горит часть всех нас", - написал он в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп посоветовал тушить пожар с воздуха.

Однако французские СМИ пишут, что делать этого не стоит: из-за сброса большого количества воды может обрушиться все здание.

Такого же мнения в Генеральной дирекции общественной безопасности и управления кризисными ситуациями: "Вертолет или самолет под тяжестью воды или через интенсивность ее сброса может только ослабить конструкцию собора и вызвать дополнительный ущерб для зданий, находящихся рядом".

Многие собрались на улицах Парижа и наблюдают за пожаром.

Пресс-конференция экс-партнера Зеленского загадочно сорвалась
11 апреля
В Киеве сообщили о минировании здания информационного агентства «Українські новини», где должен был дать пресс-конференцию Денис Манжосов - экс-участник «Квартала 95» и бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского...
Экс-бойцу «Торнадо» дали пожизненное за убийство патрульных
08 апреля
Спустя 2,5 года после расстрела двоих патрульных в Днепре Кировский районный суд приговорил экс-бойца роты МВД «Торнадо» Александра Пугачева к пожизненному заключению, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало...
В Херсоне с фаерами и красной краской прошла акция «Кто заказал Катю Гандзюк?»
28 марта
В Херсоне несколько десятков активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» вышли на митинг под областное управление полиции. Под управлением полиции Херсонщины представители «Нацкорпуса» и активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» зажигали файеры и требовали посадить убийц Екатерины Гандзюк...
В Латвии снайперу «ДНР» дали пять лет условно
28 марта
Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса 29-летнего Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы условно за участие в конфликте на Донбассе. Суд постановил, если в течение двух лет Скрипник совершит какое-то правонарушение, то попадет в тюрьму, сообщает Радио Свобода...
На Днепре перевернулась лодка с пятью пассажирами, четверых ищут
25 марта
На Днепре возле Кременчуга в Полтавской области в воскресенье вечером, 24 марта, перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами. Один из них самостоятельно выбрался на берег, поиски остальных продолжаются, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям...
Российские спецслужбы готовили теракт в харьковском метро
22 марта
Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили теракт в метрополитене Харькова. В организации обвиняют российские спецслужбы. «Спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро...
Поджигателя магазина Roshen на Бессарабке поймали
18 марта
В центре Киева правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который бросил зажигательную смесь в витрину магазина Roshen на Крещатике. Начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства...
Новозеландский стрелок купил оружие в интернете
18 марта
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях Новой Зеландии 15 марта огнестрельное оружие и боеприпасы купил в интернете. По словам владельца новозеландского оружейного магазина Gun City Дэвида Типпла, нападавший купил оружие и боеприпасы в период с декабря 2017 года по март 2018 года, передает Reuters...
В «черных ящиках» эфиопского боинга нашли сходство с катастрофой в Индонезии
18 марта
«Черные ящики» с Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines свидетельствуют о явном сходстве с катастрофой Lion Air в Индонезии. При падениях самолетову погибли 157 и 189 человек. По имформации Министерства транспорта Эфиопии, оба судна разбились через несколько минут после взлета после того, как пилоты сообщили о проблемах управления полетом, передает Reuters...
Теракт в Новой Зеландии: 49 погибших, 20 раненых
15 марта
В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве погибших и раненых. Четырех подозреваемых - трех мужчин и женщину - правоохранители уже задержали...