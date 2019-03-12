Происшествия

Из Киевского аппеляционного суда ветром выдуло папки с делами

Мещерякова Ольга 12 марта, 14:16

Из-за сильного ветра, который был в Киеве 11 марта, из здания Киевского апелляционного суда вылетели папки с судебными делами.

Как сообщили в пресс-службе суда, среди них были только архивные дела. Точное количество утерянных бумаг там пока назвать не могут, передает theБабель.

В суде пояснили, что шквальный ветер выбил окно в комнате, где хранятся архивные материалы. Сотрудники пытались не допустить падения окна вниз, а затем собирали бумаги на улице, добавили в пресс-службе.

Бумаги разлетелись по проезжей части, вся Соломенская площадь, проезжая часть и кладбище были усеяны делами апелляционного суда.

На папках написано «Апелляционный суд города Киева». Сейчас этот суд называется «Киевский апелляционный суд» - такое название он получил в июне 2018 года в рамках судебной реформы.

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