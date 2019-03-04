Происшествия

Киевская полиция накрыла сходку воров в законе

Мещерякова Ольга 04 марта, 12:20

Полиция предотвратила сходку криминальных авторитетов в одном из ресторанов Киева, под руководством вора в законе по прозвищу Сфан.

На встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады собрались криминальные авторитеты для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины, сообщили в полиции Киева.

По информации полиции, возглавлял сходку уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани (Сфан), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Сфан до 2017 года находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Киевская полиция накрыла сходку воров в законе
04 марта
Полиция предотвратила сходку криминальных авторитетов в одном из ресторанов Киева, под руководством вора в законе по прозвищу Сфан. На встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады собрались криминальные авторитеты для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины, сообщили в полиции Киева...
Коррупционный скандал в оборонной сфере: опубликовано расследование
26 февраля
Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе. По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам...
На одном из арсеналов ВСУ пресекли попытку поджога
21 февраля
Охрана одного из военных арсеналов пресекла попытку поджога. "Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины...
Зайцева и Дронов признали вину в ДТП и получат по 10 лет
20 февраля
Елена Зайцева и Геннадий Дронов в Киевском райсуде Харькова признали свою вину в ДТП, которое произошло в октябре 2017 года, в результате чего погибли шесть человек. Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения...
В Чернобыльской зоне отчуждения потушили пожар
18 февраля
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о ликвидации пожара травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. "Пожар в зоне отчуждения ликвидирован в 18...
В Киеве облили краской памятник воинам АТО
15 февраля
Полиция разыскивает злоумышленников, которые в пятницу облили краской памятник воинам АТО в Святошинском районе Киева. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия...
Преступник на суде не терял времени зря и украл куртку с деньгами
14 февраля
Полиция поймала рецидивиста, который на заседания суда украл куртку в Измаиле Одесской области. «Находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в ранее совершенных ним преступлениях, неоднократно судимый измаилец из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы», - сообщили в пресс-службе измаильского отдела полиции в Одесской области...
В здании российского МИДа нашли тело сотрудника
14 февраля
В здании Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве обнаружили тело мужчины. Умершим оказался сотрудник МИДа, 68-летний Олег Кривов, передает радиостанция Говорит Москва...
В Киеве грузовик снес с моста снегоуборочный трактор
13 февраля
На Столичном шоссе в Киеве грузовик «МАЗ» снес с моста снегоуборочный трактор. Водителя трактора госпитализировали. Около 7.00 грузовик и трактор двигались по направлению в сторону Южного моста«МАЗ» ехал на высокой скорости, не успел затормозить и въехал в трактор «Киевавтодора», передает Информатор...
В Киеве и Одессе сотни людей вышли на митинг за деньги, но их обманули
11 февраля
В Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинги за кандидата, которого не существует. Организаторы обещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга...