Киевская полиция накрыла сходку воров в законе

Полиция предотвратила сходку криминальных авторитетов в одном из ресторанов Киева, под руководством вора в законе по прозвищу Сфан.



На встречу в ресторане на бульваре Верховной Рады собрались криминальные авторитеты для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины, сообщили в полиции Киева.

По информации полиции, возглавлял сходку уроженец Грузии, вор в законе Лаша Джачвлиани (Сфан), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Сфан до 2017 года находился в международном розыске за вымогательство и взяточничество в Италии. Кроме того, ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.