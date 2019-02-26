Коррупционный скандал в оборонной сфере: опубликовано расследование

Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Осенью 2018 года журналисты получили анонимное письмо с архивом переписки участников этих сделок и в ходе собственной проверки сделали вывод, что приведенные факты соответствуют действительности.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн, а может быть и вдвое большим.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Порошенко.