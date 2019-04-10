Масштабная авария в центре Киева: район Крещатика остался без света

На Крещатике, Европейской площади и прилегающих улицах случилась масштабная авария: после задымления в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости.

Специалисты энергетической компании "ДТЕК Киевские электросети" помогают жителям центрального микрорайона в Киеве восстановить электроснабжение после аварии и исчезновения света.

"Сегодня в районе 18.50 диспетчеры "ДТЭК Киевские электросети" зафиксировали массовые отключения света в самом центре столицы - ул. Крещатик, Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих улицах" - говорится в сообщении ДТЕК Киевских электросетей.

В одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости зафиксировали задымление. Вероятной причиной аварийных отключений стало "повреждение высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания".

"Оперативно-выездные бригады и диспетчеры ДТЭК Киевские электросети делают все возможное для возвращения света. Уже осуществлено переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания" - подытожили в компании.