На Днепре перевернулась лодка с пятью пассажирами, четверых ищут

На Днепре возле Кременчуга в Полтавской области в воскресенье вечером, 24 марта, перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами.

Один из них самостоятельно выбрался на берег, поиски остальных продолжаются, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 марта в 22.15 в ГСЧС поступила информация, что вблизи Крюковского моста в г.Кременчуг на р.Днепр перевернулась моторная лодка, на которой находилось 5 человек. Один человек спасся самостоятельно, судьба 4 человек неизвестна", - говорится в сводке ГосЧС.

"По состоянию на 7.00 25 марта поисковые работы продолжаются. Судьба 4 человек остается неизвестной", - подчеркнули в ГСЧС.

Ранее, 22 марта сотрудники Службы безопасности Украины предупредили теракт в метрополитене Харькова. В организации обвиняют российские спецслужбы.

23 марта правоохранители отчитались о выявлении крупной наркосети, достигающей около тысячи членов, которых подозревают в торговле наркотиками через сайты и чат боты в Телеграме. 20 организаторов наркосети арестованы с залогами в 100 млн грн, 300 млн грн, 349 млн грн, четверо арестованы без права на залог.