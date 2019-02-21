На одном из арсеналов ВСУ пресекли попытку поджога

Охрана одного из военных арсеналов пресекла попытку поджога.

"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угрозу оперативно ликвидировано, без последствий", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Где именно мог произойти пожар пока не раскрывают, ведь продолжаются следственные действия.

"Просим представителей средств массовой информации не распространять слухов и проверять сведения перед обнародованием, пользоваться официальными источниками информации", - добавляют в Генштабе.