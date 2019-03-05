Происшествия

Новое расследование хищений в сфере обороны

Мещерякова Ольга 05 марта, 13:34

Директор государственной компании "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

Об этом стало известно из очередного расследования программы "Наші гроші", передает РБК-Украина.

По данным журналистов, в августе 2016 "Укрспецэкспорт", который тогда возглавлял Букин, закупил запчасти у фирмы ООО "АН Сервис" на 14,38 млн гривен для ремонта АН-26 Национальной гвардии Казахстана. Средства были перечислены за шесть высотомеров РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 российского производства.

Заявленная на границе Украины стоимость была на уровне 11,85 млн гривен и привезли их из ОАЭ, причем груз был оформлен на экспорт как запчасти для гражданских вертолетов. Компания отправитель купила их у другой фирмы из ОАЭ, которая приобрела высотомеры в России.

Как утверждают журналисты, за российские высотомеры "Укрспецэкспорт" переплатил в семь раз. Согласно таможенной декларации компании из ОАЭ, которая оформила их на экспорт, цена груза составляла 90 тыс. долларов (менее 2,5 млн гривен курсу на 2017). А по данным другой таможенной базы, Россию груз покинул по еще более низкой цене.

Таким образом, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Также в распоряжении журналистов оказались данные о том, как участники схемы распределяли межу собой авансовый транш за высотомеры. Букину с авансовой суммы досталось 10 тыс. долларов отката, Гладковскому-старшему - 30 тыс. долларов. При этом неизвестно, как разделили остальную прибыль. Отметим, в схеме также были задействованы Виталий Жуков и сын Гладковского, которые контролируют компанию "Оптимумспецдеталь", ранее замеченная в других схемах в оборонном секторе.

26 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Также в махинациях фигурировали имена экс-руководителя "Укрспецэкспорта" и главы госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн, а может быть и вдвое большим.

27 февраля детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по результатам журналистского расследования про хищения в оборонном секторе.

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