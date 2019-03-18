Новозеландский стрелок купил оружие в интернете

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях Новой Зеландии 15 марта огнестрельное оружие и боеприпасы купил в интернете.

По словам владельца новозеландского оружейного магазина Gun City Дэвида Типпла, нападавший купил оружие и боеприпасы в период с декабря 2017 года по март 2018 года, передает Reuters.

«MSSA, автомат военного образца, который, как сообщается, использовался предполагаемым вооруженным человеком, не был приобретен в Gun City. Gun City не продавал ему MSSA, только огнестрельное оружие категории A», - сказал Типпл.

Согласно новозеландским законам, оружие категории А может быть полуавтоматическим, но ограничено семью выстрелами. Однако на видео с места происшествия у боевика в одной мечети было видно полуавтомат с большой обоймой патронов.

Таррант делал онлайн-покупки огнестрельного оружия категории А три или четыре раза, добавил владелец магазина.

«Мы не обнаружили ничего необычного у обладателя лицензии. Он был совершенно новым покупателем с совершенно новой лицензией», - сказал он.

После теракта в мечетях в Новой Зеландии люди призывают к немедленному ужесточению законов, ограничивающих доступ к некоторым видам огнестрельного оружия, особенно полуавтоматического типа. В стране с населением всего 5 миллионов человек около 1,5 миллиона человек имеют огнестрельное оружие. Минимальный возраст для получения лицензии составляет 16 лет, а для владения полуавтоматическим оружием - 18 лет.

15 марта в Новой Зеландии преступник напал на две мечети в городе Крайстчерч. В результате стрельбы погибли 50 людей, еще минимум 20 тяжело ранены. Стрелок вел трансляцию расстрела с нашлемной камеры GoPro. Главный подозреваемый - 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он опубликовал «манифест», в котором выступил против иммигрантов, назвав их «захватчиками».