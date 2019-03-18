Поджигателя магазина Roshen на Бессарабке поймали

В центре Киева правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который бросил зажигательную смесь в витрину магазина Roshen на Крещатике.

Начато уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

«Относительно лица задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО. Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Эта информация проверяется, собирается доказательная база», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В Киеве два дня подряд - 17 и 18 марта - поджигали фирменные магазины Roshen.