Происшествия

Пресс-конференция экс-партнера Зеленского загадочно сорвалась

Мещерякова Ольга 11 апреля, 17:04

В Киеве сообщили о минировании здания информационного агентства «Українські новини», где должен был дать пресс-конференцию Денис Манжосов - экс-участник «Квартала 95» и бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского.

Полиция и спасатели ГСЧС прибыли для проверки сообщения о заминировании. Пресс-конференция Манжосова так и не началась, пишет Громадське.

В то же время агентство «Українські новини» пока не отменяло пресс-конференцию.

На входе в здание стоят молодые люди, которые представляются, как «охрана пиар-агентства», которое организовало пресс-конференцию.

Также в здание агентства прибыли участник студии «Квартал 95» Александр Пикалов и сценарист проекта Артем Гагарин. Они заявляют, что Манжосов, который должен дать пресс-конференцию, «взял за это деньги».

Впоследствии представитель агентства «Українські новини» Денис Иванеско сообщил, что Манжосов не будет давать конференцию 11 апреля. Он пояснил, что экс-участник «Квартала 95» прибыл на конференцию за час до мероприятия, но потом вышел «перекурить», сел в такси и скрылся в сопровождении нескольких человек. Почему Манжосов исчез, он не объяснил. После этого с ним никто не смог связаться.

Денис Манжосов - бывший партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии «Квартал 95».

Как анонсировало агентство «Українські новини», тема пресс-конференции звучала как «ЗаЗЕркалье» - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова».

В «Українських новинах» обещали, что Манжосов расскажет о дружбе с Зеленским, о том, как возник «Квартал 95», есть ли у студии покровители и почему Зеленский и Манжосов не общаются более пяти лет.

Пресс-конференция экс-партнера Зеленского загадочно сорвалась
11 апреля
В Киеве сообщили о минировании здания информационного агентства «Українські новини», где должен был дать пресс-конференцию Денис Манжосов - экс-участник «Квартала 95» и бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского...
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