Рекордная партия колумбийского кокаина в Одессе: наркотик нашли в строительных смесях

В Одесском морском торговом порту перехватили рекордную партию колумбийского кокаина. Наркоторговцы смешали порошок со строительным материалом, а не спрятали в традиционные бананы или ананасы.

"Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Расчет наркоторговцев был простым: "законным" способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории", - сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Этот замысел наркодельцам помешали реализовать сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС и УСБУ в Одесской области, которые определили груз имеющим потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков, и инициировали отбор образцов.

"Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий", - отмечают в фискальной службе.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.

По данному факту одесские таможенники в правоохранительные органы направили уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, пси-хотропних веществ, их аналогов или прекурсоров).