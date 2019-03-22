Российские спецслужбы готовили теракт в харьковском метро

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили теракт в метрополитене Харькова. В организации обвиняют российские спецслужбы.

«Спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», - сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, спецслужбы РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкцию, как подготовить теракт, и заплатили $15 тыс. за исполнение преступления.

В Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

Взрывчатку преступник установил на станции метро «Индустриальная». Во время спецоперации правоохранители изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Подозреваемого задержали.