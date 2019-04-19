Следователи: собор Парижской Богоматери загорелся из-за короткого замыкания

Французские следователи считают, что электрическое короткое замыкание могло стать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери, заявил представитель судебной полиции.

По данным правоохранителей, пожар произошел случайно. В парижской прокуратуре отметили, что уже допросили около 40 человек. Среди них сотрудники Нотр-Дама, а также те, кто выполнял ремонтные работы, пишет The Guardian.

Сотрудник полиции не стал комментировать сообщения о том, что следователи выясняют, был ли пожар связан с компьютерным сбоями или использованием временных подъемников во время ремонта.

Поскольку собор будет закрыт для публики в течение многих лет, настоятель католического прихода предложил построить временное здание на площади перед достопримечательностью готической эпохи.

15 апреля в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) произошел масштабный пожар. Он начался на крыше сооружения примерно в 18:50 по местному времени (в 19:50 по Киеву). Открытое горение в Нотр-Даме продолжалось более девяти часов. В результате пожара в соборе обвалились шпиль и крыша.