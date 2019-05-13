Следственные эксперименты по расстрелам на Институтской под угрозой: строители снимают брусчатку

На Институтской в Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской в 2014 году.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил Громадскому, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее двух недель, пишет Громадське.

«Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора», - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.