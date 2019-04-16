Происшествия

Собор Парижской Богоматери потушили: как это было

Мещерякова Ольга 16 апреля, 11:56

Пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось потушить. Здание устояло, однако обвалился шпиль и значительная часть крыши.

"Все очаги горения потушены", - сообщил представитель пожарной службы Парижа, пишет Le Mond. Во время тушения пожара в соборе Нотр-Дам пострадал один пожарный, сообщил генерал Жан-Клод Галле из парижской пожарной бригады, передает ВВС.

Реставрационные работы могли стать причиной пожара

Возгорание в здании собора возникло вечером 15 апреля. Причина пожара пока не установлена, однако по некоторой информации она могла возникнуть во время масштабных реставрационных работ, без которых собор мог упасть в течение 10 лет, потому, что кислотные дожди и загрязнение воздуха привели к ослаблению конструкций собора.

Парижская прокуратура уже начала расследование инцидента.

Пожар закончился лучше, чем можно было ожидать

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что в крыше собора большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился, и все не так плохо, как она опасалась.

Президент Франции Эммануэль Макрона, который приехал на место пожара ночью, назвал произошедшее ужасной трагедией, но вместе с тем отметил, что наихудшего варианта развития событий удалось избежать.

Макрон поблагодарил пожарных за их самоотверженную работу, которая позволила спасти обе башни собора и его фасад.

"Нотр-Дам - наша история, наша литература, это часть нашего духа, место, где творилась наша история - с ним связаны наши войны, наши эпидемии, наша свобода. Это центр нашей жизни", - сказал Макрона.

Французский миллиардер уже пожертвовал 100 млн евро на восстановление

Президент Франции заявил, что собор Парижской Богоматери восстановят и пообещал запустить международную кампанию по сбору средств на его реставрацию.

"Сегодня я бы хотел сказать также и о надежде. Исполнимся гордости, ведь мы построили этот собор более 800 лет назад, мы построили его и в течение веков расширяли и улучшали его. И сегодня я с уверенностью заявляю: мы восстановим его все вместе", - сказал французский президент.

ЮНЕСКО заявила, что готова оказать помощь властям Франции в восстановлении этой достопримечательности.

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, председатель и исполнительный директор группы компаний Kering (владеет модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent) пообещал перечислить 100 000 000 евро на помощь в восстановлении собора.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о готовности направить украинских специалистов для помощи в восстановлении собора.

Последний раз собор Парижской Богоматери получал серьезные повреждения еще во время Французской революции в конце XVIII века. Две мировые войны собор пережил почти без повреждений.

Собор Парижской Богоматери потушили: как это было
16 апреля
Пожар в Соборе Парижской Богоматери удалось потушить. Здание устояло, однако обвалился шпиль и значительная часть крыши. "Все очаги горения потушены", - сообщил представитель пожарной службы Парижа, пишет Le Mond...
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