Теракт в Новой Зеландии: 49 погибших, 20 раненых

В новозеландском городе Крайстчерч совершено вооруженное нападение на две мечети. Полиция сообщила о значительном количестве погибших и раненых. Четырех подозреваемых - трех мужчин и женщину - правоохранители уже задержали. Пока неизвестно, сколько человек участвовали в нападении. Полицейская операция продолжается.

Информация о количестве погибших постоянно обновляется. По последним данным, погибли 49 человек, не менее 20 получили ранения, передает ВВС.

Во время полицейской операции полицейские конфисковали самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети был тщательно сплановий.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержала всех нападавших.

Премьер-министр Джасинда Ардерн уже назвала нападение на мечети одним из самых черных дней в истории Новой Зеландии.

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Нападение совершили в мечеть "Аль-Нур", что в центральной части города, и в мечеть в пригороде.

Свидетели сообщают о большом количестве жертв. По их словам, они видели возле мечети людей, истекают кровью.

Местным СМИ они рассказали, как человек в камуфляже, вооруженная автоматическим оружием, открыла огонь по людям в мечети "Аль-Нур".

Мечеть "Аль-Нур"

Местная газета Herald пишет, что один из участников нападения - австралиец, который перед атакой написал манифест, выражающий ультраправые антииммигрантские взгляды.

В интернете уже появилось видео, на котором видно, как нападающий стреляет по людям. Агентство AFP утверждает, что провело экспертизу видео и выявило, что это не подделка.

"Мы настойчиво просим не распространять это видео. Мы работаем над тем, чтобы удалить", - заявили в полиции.

Правоохранители просят жителей города держаться подальше от района, где произошло нападение, и не выходить на улицы.

Все школы города закрыты, сообщили в полиции. В городе продолжается массированная операция с участием полицейских и парамедиков.