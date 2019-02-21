Участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» объявили в розыск

После силового задержания участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» подозревают в попытке прорваться в Подольское управление полиции. Четверых даже объявили в розыск.

Об этом сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик, передает theБабель.

По ее словам, подозреваемые не являлись на допросы.

Адвокат Маси Найем сообщает, что полиция лично не вручала активистам подозрения.

«К одному зашли домой, но не вручили, потому что не было; второй не открывал дверь (не было дома); у третьего оставили подозрение в тамбуре; у четвертого подозрение отправлено письмом», - написал он в Facebook.

9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время встречи кандидата в президенты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала членов националистической организации «С14» и активистов с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Всех их доставили в Подольское районное управление полиции. В райуправление вскоре прибыли другие активисты из разных организаций и потребовали освободить задержанных. Позже ко входу в здание прибыли бойцы спецподразделения полиции, которые с применением силы задержали 40 человек.

Позже полиция объявила подозрение четырем активистам, которые якобы пытались прорваться в Подольское районное управление полиции Киева 9 февраля.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Екатерину Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.