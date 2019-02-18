В Чернобыльской зоне отчуждения потушили пожар

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о ликвидации пожара травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Пожар в зоне отчуждения ликвидирован в 18.50", - сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Информация о пожаре травяного настила на площади около 5 гектаров на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки поступила спасателям 17 февраля в 16:40.

Тушили пожар 18 человек и три единицы техники, из них 12 сотрудников ГосЧС и две единицы техники.