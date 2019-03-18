Происшествия

В «черных ящиках» эфиопского боинга нашли сходство с катастрофой в Индонезии

Мещерякова Ольга 18 марта, 12:20

«Черные ящики» с Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines свидетельствуют о явном сходстве с катастрофой Lion Air в Индонезии. При падениях самолетову погибли 157 и 189 человек.

По имформации Министерства транспорта Эфиопии, оба судна разбились через несколько минут после взлета после того, как пилоты сообщили о проблемах управления полетом, передает Reuters.

«То же самое было с индонезийским [Lion Air]. До сих пор между двумя авариями было явное сходство. Данные были успешно восстановлены. Это подтвердили и американская команда, и наша (эфиопская) команда», - сказал представитель министерства и пообещал предоставить больше информации через три или четыре дня.

В Вашингтоне эти данные пока не подтвердили.

Анализ безопасности Boeing показал, что новая система управления полетом, известная как MCAS на самолетах MAX, имела несколько существенных недостатков. Эксперты предполагают, что она автоматически направляет нос самолета вниз, даже когда в этом нет необходимости, и не позволяет пилотам исправить положение вручную. Это и могло стать причиной катастрофы в Индонезии. Но пока это расследование еще не закончено.

Ранее, государственная авиационная служба приостановила полеты в Украине моделей Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9.

После крушения в Эфиопии акции компании Boeing упали на 10%.

В «черных ящиках» эфиопского боинга нашли сходство с катастрофой в Индонезии
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«Черные ящики» с Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines свидетельствуют о явном сходстве с катастрофой Lion Air в Индонезии. При падениях самолетову погибли 157 и 189 человек. По имформации Министерства транспорта Эфиопии, оба судна разбились через несколько минут после взлета после того, как пилоты сообщили о проблемах управления полетом, передает Reuters...
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