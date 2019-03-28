В Херсоне фаерами и красной краской прошла акция «Кто заказал Катю Гандзюк?»

В Херсоне несколько десятков активистов инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» вышли на митинг под областное управление полиции.

Под управлением полиции Херсонщины представители «Нацкорпуса» и активисты движения «Кто заказал Катю Гандзюк?» зажигали файеры и требовали посадить убийц Екатерины Гандзюк.

После акции под управлением Нацполиции активисты отправились к дому заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рыщука. Они расписали забор и асфальт возле дома надписями: «Здесь живет убийца» и «Убийца - Рыщук». А все вокруг залили красной краской. После чего забросали здание петардами.

Затем активисты наведались к дому председателя местного облсовета Владислава Мангера.

Недавно журналисты «Слідство.Інфо» обнародовали видеозапись, в которой подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин рассказал, что к нему с просьбой «как-то наказать» Гандзюк обращался заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рыщук.

31 июля 2018 года на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк вылили около литра кислоты. Она получила химические ожоги 30% тела. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Заказчиком убийства следствие считает главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. 11 февраля ему объявлено о подозрении в организации преступления.