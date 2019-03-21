В Киеве подожгли уже третий за неделю магазин Roshen

В Днепровском районе Киева неизвестные подожгли магазин Roshen. Это уже третий поджог магазинов сети за неделю - предыдущие произошли в Оболонском районе и на Крещатике.

Как рассказала пресс-секретарь полиции в Днепровском районе столицы Анна Шевчук, поджигателей пока не задержали. Полиция изучает обстоятельства дела, передает theБабель.

Магазин, расположенный возле Дарницкой площади, подожгли около 21:00 в среду, 20 марта. По данным полиции, поджигателей было двое. Они облили витрину неизвестным веществом и подожгли.

Полиция пока не связывает три поджога, дела расследуют отдельно. Но, по словам Шевчук, правоохранители рассматривают разные версии. Дела расследуют по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), по ней виновным грозит до 10 лет заключения.

Напомним, в Киеве два дня подряд - 17 и 18 марта - поджигали фирменные магазины Roshen.

Поджигателя магазина на Крещатике, 53-летнего мужчину, полиция задержала «по горячим следам».