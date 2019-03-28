Происшествия

В Латвии снайперу «ДНР» дали пять лет условно

Мещерякова Ольга 28 марта, 19:18

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса 29-летнего Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы условно за участие в конфликте на Донбассе.

Суд постановил, если в течение двух лет Скрипник совершит какое-то правонарушение, то попадет в тюрьму, сообщает Радио Свобода.

В ходе досудебного расследования Артем Скрипник рассказывал, что с 2008 года жил в Москве, а летом 2014-го ему предложили отправиться на восток Украины воевать на стороне боевиков, выдали форму и оружие. Он был ранен и месяц лечился, потом продолжил участие в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

По словам следователей, мужчина признался, что на Донбассе был снайпером и убил более 100 человек. Но на суде утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя через психологическое давление.

Дело Артема Скрипника является первым в Латвии, которое квалифицировалась по статье об участии в вооруженном конфликте за пределами страны.

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