Возле Дорогожичей маршрутка сбила трех женщин на переходе

В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" маршрутки сбила трех женщин на пешеходном переходе, все трое госпитализированы.

"В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" произошло страшное ДТП. Вечером, 21 марта автобус, который курсирует по 155 маршруту, сбил на пешеходном переходе трех женщин. Они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора", - сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пострадавшие женщины разного возраста. Одна из них получила тяжелые травмы головы и лица.

"По словам очевидцев, у одной из пострадавших - травма позвоночника. Свидетели аварии пытались собственноручно сдвинуть автобус с одной из пострадавших", - сказано в сообщении.

На место аварии прибыли кареты скорой помощи, пострадавших срочно госпитализировали.

Очевидцы происшествия также сообщили, что "водитель после Шулявского моста стал довольно быстро ехать и на Дорогожичах все произошло. Вероятно, водитель пытался проскочить перекресток".