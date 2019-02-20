Зайцева и Дронов признали вину в ДТП и получат по 10 лет

Елена Зайцева и Геннадий Дронов в Киевском райсуде Харькова признали свою вину в ДТП, которое произошло в октябре 2017 года, в результате чего погибли шесть человек.



Зайцева признала вину по всем пунктам обвинения. «По ее словам, она никогда больше не сядет за руль, готова понести наказание и будет стараться погасить все иски потерпевших по мере возможности», - передает Укринформ.



При этом ее адвокаты заявили, что вина Дронова более тяжкая, поскольку он мог предотвратить столкновение, а Зайцев нет, так как на экстренное торможение не хватило бы времени.



Адвокаты также просили суд учесть раскаяние Зайцевой и добровольное возмещение ущерба потерпевшим, назвав это смягчающими обстоятельствами.

Прокуроры заявили, что Зайцева должна была оценить все риски, а не «смотреть в одну сторону". Они считают ее вину полной и доказанной.

Геннадий Дронов признал вину, когда взял последнее слово в суде. Он также попросил прощения у пострадавших и добавил, что произошедшее было несчастным случаем и без злого умысла.



Обвинение также считает вину Дронова полностью доказанной. Прокуроры настаивают на максимальном сроке наказания - 10 лет тюрьмы обоим фигурантам. Приговор будет объявлен на заседании 26 февраля.



Вечером 18 октября 2017 в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.



Кроме Зайцевой, суд арестовал второго участника ДТП - Геннадия Дронова, который был за рулем Volkswagen. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, поскольку он начал движение на желтый свет.



По результатам экспертизы, во время совершения ДТП Зайцева двигалась со скоростью около 106 км/час.



6 февраля на суде гособвинитель попросил назначить Зайцевой и Дронову по 10 лет заключения с лишением права управлять транспортом на 3 года.