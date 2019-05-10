Происшествия

Зайцева просит смягчить наказание за смерть шести людей с 10 лет до 5 лет условно

Мещерякова Ольга 10 мая, 16:23

Защита Елены Зайцевой, осужденной на 10 лет за ДТП в Харькове с 6 погибшими, попросила суд смягчить ее наказание.

По словам адвоката стороны пострадавших Лариса Матвеева, Зайцева просит сменить ей наказание на 5 лет условно. Это стало известно, после ознакомления с апелляцией Зайцевой, пишет KHARKIV Today.

Матвеева отметила, что на судебном этапе Зайцева признавала свою вину. Теперь, получив 10 лет наказания, думает иначе, перекладывая вину на Дронова.

«Позиция стороны защиты Зайцевой возмутила всех, потерпевшие никогда не верили в раскаяние Зайцевой, но к такому откровенному цинизму тоже никто готов не был», - сообщила адвокат.

По ее словам, законных оснований для изменения решения суда первой инстанции нет, поскольку нынешняя позиция Зайцевой основывается на попытке снять с себя вину и опровергнуть материалы уголовного дела.

«Зайцева же вину свою признавала, с обвинительным актом соглашалась, готова была понести справедливое наказание. Учитывая объективные доказательства и тяжесть последствий, таких оснований нет», - добавила Матвеева.

Вечером 18 октября 2017 в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где пешеходы ждали зеленый свет. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.

Кроме Зайцевой, суд арестовал второго участника ДТП - Геннадия Дронова, который был за рулем Volkswagen. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, поскольку он начал движение на желтый свет.

26 февраля Киевский суд Харькова признал Зайцеву и Дронова виновными в ДТП, произошедшего в октябре 2017 года и приведшего к гибели шести человек, и приговорил их к 10 годам лишения свободы с запретом управлять транспортом на срок до трех лет.

Зайцева просит смягчить наказание за смерть шести людей с 10 лет до 5 лет условно
10 мая
Защита Елены Зайцевой, осужденной на 10 лет за ДТП в Харькове с 6 погибшими, попросила суд смягчить ее наказание. По словам адвоката стороны пострадавших Лариса Матвеева, Зайцева просит сменить ей наказание на 5 лет условно...
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