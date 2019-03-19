«Динамо» отрицает обвинения в расизме со стороны «Челси»

Столичный футбольный клуб «Динамо» отрицает случай проявления расизма украинскими болельщиками во время матча 1/8 финала Лиги Европы против лондонского ФК «Челси», который проходил 14 марта.

«Действительно, во время послематчевого дебрифинга делегат УЕФА сообщил представителям ФК «Динамо» об обращениях официальных лиц ФК «Челси» с информацией о том, что футболист Хадсон-Одои слышал «обезьяньи крики» (monkey chants) в свой адрес во втором тайме», - говорится в официальном заявлении ФК «Динамо».

В клубе сразу обратили внимание на обращение и заявили, что оно нуждается в проверке, учитывая то, что при проявлении расизма, согласно с введенной в УЕФА системой реагирования, футболист должен был сразу обратиться к главному арбитру.

«Была пересмотрена и проанализирована полная видеозапись поведения болельщиков из указанного футболистом «Челси» сектора. Однако не было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факт каких-либо дискриминационных проявлений», - говорится в сообщении.

В клубе также добавили, что оскорбления со стороны болельщиков не зафиксировали офицеры безопасности УЕФА, арбитры матча и наблюдатель арбитража.

18 марта футбольный клуб «Челси» (Лондон) обвинил болельщиков киевского «Динамо» в расистских оскорблениях одного из своих игроков. В команде сообщили, что информацию о случившемся передали одному из арбитров после окончания матча.

«Динамо» во втором матче 1/8 Лиги Европы уступило лондонскому «Челси» со счетом 0:5. Проиграв по сумме двух матчей со счетом 0:8, киевляне покинули турнир.