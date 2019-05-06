«Шахтер» установил новый рекорд: не пропускали мячи 20 матчей подряд

Донецкий клуб «Шахтер» установил новый абсолютный рекорд - футболисты не пропустили ни одного мяча 20 матчей подряд в Премьер-лиге сезона 2018/19.

Главным тренером «Шахтера» с 2016 года является португалец Паулу Фонсека. В двух прошлых сезонах горнякам удавалось провести 15 «сухих» матчей.

Предыдущий рекорд клуба был поставлен 13 лет назад - в чемпионате 2005-2006 годов, когда командой руководил румынский тренер Мирча Луческу.

Последний матч «Шахтера» в Лиге чемпионов состоялся 4 мая. Встреча с ФК «Львов» закончилась победой горняков со счетом 5:0.

Напомним, нападающий донецкого футбольного клуба «Шахтер» Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Указ подписал президент Петр Порошенко.