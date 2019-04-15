Австралийского регбиста выгнали с работы за гомофобный пост в инстаграме

Австралийский союз регби разорвал контракт со спортсменом Исраэлем Фолау из-за его гомофобной публикации в Instagram.

В заявлении, опубликованном в понедельник, 15 апреля, Австралийский союз регби заявил, что выступающий за клуб «Уаратаз» игрок «совершил серьезное нарушение Кодекса поведения профессиональных игроков, что гарантирует расторжение его трудового договора», пишет ВВС.

У 30-летнего австралийского спортсмена есть 48 часов, чтобы принять санкцию или предстать перед судом за нарушение Кодекса поведения.

Исполнительный директор австралийского регбийного союза Релен Касл заявила, что Исраэля неоднократно предупреждали по поводу гомофобных высказываний.

«Ему было известно, что любые сообщения в социальных сетях или комментарии, которые каким-либо образом неуважительно относятся к людям из-за их сексуальной жизни, приведут к дисциплинарным взысканиям», - заявила Релен Касл.

На прошлой неделе защитник австралийского регбийного клуба «Уаратаз» выложил в Instagram изображение с текстом: «Пьяницы, гомосексуалисты, прелюбодеи, лжецы, блудницы, воры, атеисты и идолопоклонники, ад ждет вас». Несмотря на шквал критики, это сообщение Фолау так и не удалил.