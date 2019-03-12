Спорт

Болельщика, который выбежал на поле и ударил футболиста, посадили

Мещерякова Ольга 12 марта, 17:36

Болельщика английского клуба «Бирмингем Сити» Пол Митчелл, который выбежал на поле во время матча против «Астон Виллы» и ударил футболиста, приговорили к 14 неделям тюрьмы.

Во время игры, состоявшейся 10 марта, Митчелл прорвался на поле и напал на полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Он ударил спортсмена со спины по голове, после чего был схвачен стюардами и футболистами. В итоге встреча завершилась победой «Виллы» со счетом 1:0, а Грилиш забил единственный мяч, пишет The Sun.

На суде фанат объяснил, что атаковал полузащитника «в шутку». В ответ судья приговорил Митчелла к заключению, а также обязал его выплатить 100 фунтов Грилишу. «Бирмингем» же пожизненно запретил болельщику приходить на матчи команды.

В ноябре атаке со стороны фаната подвергся капитан московского «Спартака» Денис Глушаков. Его ударил выбежавший на поле болельщик Максим Голунов. За свой поступок мужчина получил 10 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей.

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