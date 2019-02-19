Спорт

Итальянский клуб пропустил 20 мячей за матч и вылетел из лиги

Мещерякова Ольга 19 февраля, 16:58

Клуб итальянской «Про Пьяченца» проиграл команде «Кунео» со счетом 0:20. За нарушение регламента его исключили из лиги.

Из-за финансовых трудностей клуб выставил всего семерых футболистов матче против «Кунео». Все игроки были представителями молодежной команды. Восьмой футболист не смог принять участия во встрече из-за того, что забыл документы. Вместо него на поле вышел физиотерапевт команды, передает BBC Sport.

После матча руководство лиги обратило внимание на нарушения в заявке проигравшей команды. Ряд игроков не был зарегистрирован должным образом. «Пьяченце» присудили техническое поражение со счетом 0:3 и исключили из чемпионата.

Также «Про Пьяченца» будет обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Клуб раскритиковали за недопустимое поведение, а воскресный матч назвали фарсом.

Серия C - третий по значимости дивизион чемпионата Италии по футболу. В нем принимает участие 57 клубов, разбитые по географическому принципу на три группы.

Итальянский клуб пропустил 20 мячей за матч и вылетел из лиги
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Клуб итальянской «Про Пьяченца» проиграл команде «Кунео» со счетом 0:20. За нарушение регламента его исключили из лиги. Из-за финансовых трудностей клуб выставил всего семерых футболистов матче против «Кунео»...
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