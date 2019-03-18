Нападающий «Шахтера» получил украинское Жуниор Мораес гражданство


Нападающий донецкого футбольного клуба «Шахтер» Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Указ подписал президент Петр Порошенко.

Украинский паспорт позволит спортсмену выступать за национальную сборную. 22 марта «желто-синие» стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом, говорится на официальном сайте ФК «Шахтер».

Жуниор Мораес - 31-летний футболист из Бразилии. Он начинал карьеру в бразильских клубах «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», затем играл в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА. В Украине играет с лета 2012 года.

Он провел по 3 сезона за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». В июне 2018 года подписал контракт с «Шахтером». Он лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ сыграл 138 матчей и забил 73 гола. В апреле нападающему исполнится 32 года.