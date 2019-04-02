Немецкого футбольного чиновника уволили из-за подарка Суркиса

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнгард Гриндель ушел в отставку на фоне обвинений в нечестности.

Немецким футбольным союзом будут руководить два его вице-президента - Райнер Кох и Райнхард Раубалль. Нового президента изберут на съезде DFB 27 сентября, пишет Deutsche Welle.

В начале недели в немецких СМИ появилась информация о дорогих часах, который Гриндель получил от бывшего председателя Федерации футбола Украины Григория Суркиса. По данным немецких СМИ, несколько лет назад Суркис подарил Гринделю часы, стоимость которых составляла примерно €6 тысяч. Эти часы Гриндель не задекларировал. Журналистам он заявил, что считает это сугубо частным подарком. Позже он все же извинился за решение принять дорогой подарок.

Вместе с Суркисом уже бывший глава Немецкого футбольного союза работал в исполнительном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме часов, Гриндель не задекларировал €78 тысяч, которые он получил от одного из подрядчиков DFB - компании DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft. Эти деньги Гриндель заработал в 2016-2017 годах как председатель наблюдательного совета предприятия.

Напомним, украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке.