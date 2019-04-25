Олимпийская чемпионка во время разговора с журналистами упала в обморок

Волейболистка Жаклин Карвалью упала в обморок, отвечая на вопрос в рамках интервью во время матча бразильской Суперлиги.

Спортсменка общалась с журналистами во время игры между командами «SESI Сан-Паоло» и «EMS Таубате». Видеозапись опубликовало издание AS.

Внезапно Жаклин закрыла глаза и начала падать. Ее поймали оператор и корреспондент, сразу после этого к спортсменке пришел врач «SESI Сан-Паоло».

По его словам, Жаклин потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в волейбольном зале.

Жаклин Карвалью - двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. Также в ее активе два серебра мировых первенств.

Напомним, австралийский союз регби разорвал контракт со спортсменом Исраэлем Фолау из-за его гомофобной публикации в Instagram.