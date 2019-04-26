Спорт

Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына

Мещерякова Ольга 26 апреля, 19:43

Орасио Сала, отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, умер спустя три месяца после гибели сына в авиакатастрофе.

Причиной смерти Салы-старшего стал сердечный приступ. Он скончался в своем доме в городе Прогресо в провинции Санта-Фе. Ему было 58 лет, пишет Mundo Deportivo.

Самолет с Эмилиано Салой на борту пропал с радаров 22 января. Он следовал из французского Нанта в валлийский Кардифф. Аргентинец подписал контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» и должен был присоединиться к команде. Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля.

Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно. По информации The Times, пилот до последнего сохранял контроль над самолетом и рассчитывал посадить лайнер на воду.

Напомним, 7 февраля команда, которая занимается поиском тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона, достала тело из обломков самолета на морском дне.

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