Спорт

Свитолина, Ястремская и Цуренко сыграют в основной сетке в Индиан-Уэллсе

Мещерякова Ольга 05 марта, 11:44

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко выступят в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.

Свитолина получила шестой номер посева и начнет участие в соревнованиях сразу со второго круга, где встретится с победительницей матча София Кенин (США) - Ван Ифань (Китай), передает УНИАН.

Цуренко сыграет под 24-м номером и, как и Свитолина, пропустит стартовый раунд. Первая соперница украинки определится в поединке между обладательницей Wild Card Джессикой Пегулой и одной из победительниц квалификации.

Ястремская, в свою очередь, в первом круге проведет дебютный матч против австралийки Дарьи Гавриловой. 18-летняя украинка впервые выступит в Индиан-Уэллсе.

Еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова участвует в квалификационном туре соревнований и уже дошла до финала, где сыграет со второй сеянной в квалификации испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Свитолина, Ястремская и Цуренко сыграют в основной сетке в Индиан-Уэллсе
05 марта
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко выступят в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США. Свитолина получила шестой номер посева и начнет участие в соревнованиях сразу со второго круга, где встретится с победительницей матча София Кенин (США) - Ван Ифань (Китай), передает УНИАН...
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