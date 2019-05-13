Украинские фехтовальщицы завоевали серебро в Тунисе

Женская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро на этапе Кубка мира в Тунисе. В финале украинские спортсменки уступили команде Италии (42:45).

«Наши саблистки Ольга Харлан, Елена Воронина, Алина Комащук и Юлия Бакастова - серебряные призеры этапа Кубка мира в Тунисе! В финале украинкам не хватило трех ударов для победы над сборной Италии», - говорится в сообщении Национальной федерации фехтования.

Национальный олимпийский комитет отмечает, что это первая награда Харлан и команды на этапах Кубка мира за последние два с половиной года.

«Как раз вовремя, ведь это был первый турнир в командном отборе на [Олимпийские игры в] Токио-2020. Так что дальше только вперед, болеем!» - отметили в НОК.

24 марта украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке. В то же время Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «золото» в соревнованиях смешанных команд.

18 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике на следующий день после того, как получил бронзу в упражнениях на кольцах.