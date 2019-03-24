Спорт

Украинские стрелки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

Мещерякова Ольга 24 марта, 23:07

Украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей странице в Twitter.

«Золотой день в Осиеке. Поздравляем украинца Павла Коростылева с победой на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия», - говорится в сообщении.

В то же время Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «золото» в соревнованиях смешанных команд.

Напомним, 18 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

Украинские стрелки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы
24 марта
Украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей странице в Twitter...
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