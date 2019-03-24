Украинские стрелки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

Украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на своей странице в Twitter.
«Золотой день в Осиеке. Поздравляем украинца Павла Коростылева с победой на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия», - говорится в сообщении.
В то же время Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «золото» в соревнованиях смешанных команд.
Напомним, 18 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.