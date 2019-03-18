Украинский гимнаст завоевал две медали на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

«Вторая медаль Игоря Радивилова на Кубке мира в Баку. К вчерашней бронзе в упражнениях на кольцах, сегодня украинский гимнаст добавил серебро в опорном прыжке», - сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Также в Национальном олимпийском комитете поздравили украинского медалиста с «еще одним шагом к олимпийскому Токио-2020».

Напомним, украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко выступят в основной сетке турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США.