Украинский пловец получил золотую медаль в Швеции

Украинский спортсмен Михаил Романчук выиграл «золото» на международном турнире по плаванию в Швеции Swim Open Stockholm-2019.

Романчук проплыл дистанцию 800 метров вольным стилем за 7.42,49 минуты, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Этот результат также стал лучшим, который когда-либо устанавливали украинские спортсмены. НОК сообщает, что это новый рекорд Украины.

Романчук побил свой же рекорд, который установил на Чемпионате Европы в Глазго в 2018 году. Тогда он был на 0,47 секунды медленнее.

Напомним, 24 марта украинские спортсмены Павел Коростылев, Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке. В то же время Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали «золото» в соревнованиях смешанных команд.

18 марта украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике на следующий день после того, как получил бронзу в упражнениях на кольцах.