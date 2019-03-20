Спорт

Японцы сделали олимпийский факел похожим на цветок сакуры

Мещерякова Ольга 20 марта, 15:29

Организаторы Олимпийских игр в Токио презентовали факел, который по форме напоминает цветок сакуры. Длина факела 71 сантиметр, он весит 1,2 килограмма.

По словам организаторов, верхняя часть факела имеет форму традиционной эмблемы сакуры, или цветения вишни, сообщается на официальном Twitter-аккаунте игр.

«Меня вдохновили вишневые цветы, нарисованные детьми в зоне бедствия в Фукусиме», - сказал журналистам дизайнер факела Токудзин Есиока.

Факел сделан из алюминия, при его производстве также использовался метал, который служил для постройки временного жилья пострадавшим от цунами и аварии на Фукусиме.

Есиока добавил, что факел сконструирован таким образом, чтобы пламя не погасло даже во время сезона тайфунов.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 26 марта 2020 года, затем факел направится на юг к субтропическому острову Окинава - отправной точке для эстафеты токийских игр 1964 года, после чего снова вернется на север и прибудет в японскую столицу 10 июля. Сама Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Лейтмотивом Олимпиады стала поддержка пострадавших от цунами на острове Хонсю. В марте 2011 года стихийное бедствие, вызванное мощным подводным землетрясением, унесло жизни около 18 тыс. человек и затопило атомную станцию Фукусима. Тогда более 50 тыс. человек не вернулись в свои родные города.

Япония назвала игры 2020 года «Олимпийскими играми восстановления».

Японцы сделали олимпийский факел похожим на цветок сакуры
20 марта
Организаторы Олимпийских игр в Токио презентовали факел, который по форме напоминает цветок сакуры. Длина факела 71 сантиметр, он весит 1,2 килограмма. По словам организаторов, верхняя часть факела имеет форму традиционной эмблемы сакуры, или цветения вишни, сообщается на официальном Twitter-аккаунте игр...
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