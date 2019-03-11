Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

Известного французского футболиста Зинедина Зидана во второй раз назначили главным тренером мадридского «Реала».

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте клуба.

Контракт с Зиданом заключили до лета 2022 года. Француз покинул клуб летом 2018 года. Перед этим с января 2016 года под руководством Зидана «Реал» провел один из самых успешных периодов в своей истории.

Команда трижды подряд победила в Лиге чемпионов, последнюю из которых выиграла в мае прошлого года в Киеве. Кроме этого, «Реал» победил на двух клубных Чемпионатах мира, выиграл Чемпионат Испании и Кубок страны.

6 марта «Реал» потерпел сокрушительное поражение на своем поле от амстердамского «Аякса» в Лиге чемпионов со счетом 1:4. Команду на тот момент возглавлял и. о. главного тренера Сантьяго Солари.