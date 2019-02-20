«Укрзалізниця» запускает новый поезд из Мукачево в Кошице

«Укрзалізниця» в июне запустит поезда из Мукачево в словацкий город Кошице.

По словам Кравцова, тестовый рейс по этому маршруту поедет 2 апреля. «Поезда будут формировать наши коллеги из Словакии, время в пути - около четырех часов», - написал руководитель компании на своей странице в Facebook.

В декабре прошлого года «Укрзалізниця» запустила поезд из Мукачево в Будапешт. Подвижной состав принадлежит Венгерским железным дорогам, а Украина со своей стороны построила отдельную платформу и отремонтировали колею. Тогда Кравцов рассказал о переговорах с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута до Праги.

В том же декабре «Укрзалізниця» запустила новый беспересадочный вагон по маршруту Киев - Вроцлав.