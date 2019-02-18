«Я не продаюсь»: участникам митинга против платных митингов не заплатили

В Киеве 17 февраля прошел митинг «против проплаченных митингов». Его участникам пообещали заплатить по 130 грн за два часа, но не заплатили.

«Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали, что их кинули», - написал у себя в Facebook политолог Юрий Романенко.

На Контрактовой площади собралось около тысячи человек, которые держали плакаты: «Мітинги - це не бізнес», «Ні проплаченим мітингам» и «Я не продаюся».

10 февраля в Одессе и Киеве пранкеры разыграли сотни людей, собрав их на митинги за кандидата, которого не существует. Организаторы пообещали заплатить по тысяче гривен, а еще 70 гривен бонусом за каждого приведенного друга, но не заплатили.