Жизнь

Африканский лесник сфотографировался с прямоходящими гориллами

Мещерякова Ольга 22 апреля, 17:21

Лесник в Конго Матье Шамаву сфотографировался с двумя гориллами, которые стоят на двух ногах, как люди.

Селфи с приматами он сделал в Национальном парке Вирунга, передает BBC.

На фото гориллы позируют вместе с Шамаву. Животные попали в приют в парке после того, как браконьеры убили их мам в 2017 году. Горилам тогда было два и четыре месяца.

Их спас Матье Шамаву. По словам директора парка Вирунга Инокента Мбуранумве, гориллы считают лесников своими родителями.

«Поскольку они выросли с рейнджерами, которые их спасли, они подражают людям. Стояние на двух ногах - это их способ научиться быть людьми», - пояснил директор.

Но, по его словам, такое бывает не часто.

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