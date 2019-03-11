Американец чуть не потерял выигрышный лотерейный билет и 273 млн долларов

Житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов (около 18 миллиардов рублей) после того, как забыл счастливый билет на кассе.

Майк Вейрски из американского штата Нью-Джерси на протяжении года находился в поисках работы. Он тратил около 20 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов, однако спустя какое-то время прекратил игру из-за финансовых трудностей, пишет CBS News.

За две недели до выигрыша Вейрски снова принялся играть в лотерею. Он приобрел несколько билетов и отложил их на кассе в сторону, чтобы убрать кошелек. Затем американец отвлекся на телефон и вышел из магазина с пустыми руками. Только на следующий день он вспомнил о билетах и вернулся за ними.

Как оказалось, один из покупателей заметил, что Вейрски оставил свои билеты на кассе, и отдал их продавцу. Сотрудник магазина сохранил их до возвращения забывчивого покупателя. Он пришел за забытыми билетами, отнес их домой и спрятал в укромном месте.

Спустя два дня 54-летний американец проверил результаты розыгрыша Mega Millions и обнаружил, что сорвал куш. «Я не мог поверить в свою удачу после всех этих лет игры, - признался он. - Выигрыш изменит всю мою жизнь, поскольку я был безработным». Вейрски отметил, что первым делом планирует приобрести два автомобиля для себя и матери, а также выразил желание найти незнакомца, чтобы лично его отблагодарить.